Le Bocasse. Sortie en famille au parc du Bocasse

C'est un monde merveilleux où petits et grands trouveront à coup sûr leur bonheur. Le parc du Bocasse (Seine-Maritime) vous attend avec plus de 40 attractions dans un cadre typiquement normand. Plongez dans l'univers de Buzzy et Apicouette, les deux mascottes du parc et embarquez pour des manèges à sensations fortes.

Pour les plus petits, Buzzy les accompagnera dans diverses activités pédagogiques. S'il fait trop chaud, pas de soucis, des toboggans aquatiques sont présents pour vous rafraîchir.

Le parc de plus 15 hectares vous propose quatre zones thématiques. Pour les plus grands, défiez la Flash Tower ou le Black Pearl. Quant aux enfants, ils pourront aller se promener à Buzzy City ou faire un tour à bord de la chenille Bruco. Si vous êtes en famille, Barnyard ou Rocking Tug seront là pour secouer tout le monde! Et pour rajouter un peu de magie à cette journée, n'hésitez pas à aller à la rencontre des découvertes féeriques, tel que la symphonie aquatique qui réjouira petits et grands.

Parc du Bocasse, 226 Route de Clères au Bocasse. Parc ouvert de 10h à 19h et les attractions de 10h30 à 18h30. Réservations des billets en ligne, tarif à partir de 17,60€. Tél. 02 35 33 22 25.