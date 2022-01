Massy. Le labyrinthe Artmazia à Massy

Oserez-vous le défier? À Massy (Seine-Maritime), un labyrinthe végétal permanent composé de plus de 5 000 hêtres vous attend. En famille ou entre amis, tentez de sortir le plus rapidement possible sans vous égarer dans ses 4km de couloirs. Grâce à sa végétation, le labyrinthe est aussi un formidable lieu de vie, et vous pourrez sûrement croiser quelques lapins qui y ont élu résidence.

En plus, Artmazia accueille de nombreux artistes afin qu'ils exposent leurs oeuvres. Les enfants pourront aussi exercer leurs talents d'artiste en herbe.

Labyrinthe Artmazia. 25 A, route de Neufchâtel à Massy. Tous les jours de 14H30 à 18H30. Tarif : 8€