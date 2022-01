Dieppe. À la découverte de l'aquarium de Dieppe

Venez découvrir la richesse du littoral normand à la Cité de la Mer de Dieppe (Seine-Maritime). À travers les thèmes de la construction navale, de la pêche en mer, de l'environnement littoral et des aquariums marins, parcourez les 1 600m2 de cette fabuleuse cité, et devenez incollable sur l'univers marin normand.

Les nombreux bassins sont peuplés d'espèces peu connues tel que des sèches, des syngnathes ou encore des anémones de mer. Mais turbos, lieux jaunes ou encore bars sont aussi présents. Enfin, venez caresser des raies dans des bassins spéciaux, pour passer un moment inoubliable.

Du drakkar au moteur de chalutier en fonctionnement, du four à hareng saur à la drague des coquilles, des falaises aux galets et de l'hippocampe à la morue... la mer n'aura plus de secret pour vous!

Cité de la Mer. 37 rue de l'Asile Thomas à Dieppe. Tous les jours de 9H30 à 18H. Tarif de base : 7,50 € Tél. 02 35 06 93 20