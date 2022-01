Dieppe. Cluedo géant près de Dieppe

Et si, le temps d'une soirée, vous vous mettiez dans la peau d'un détective? Le château de Miromesnil (Seine-Maritime) vous propose des soirées de Cluedo géant pour vous plonger dans l'univers du célèbre jeu de société. Pour cette 4e édition, les organisateurs vous proposent un nouveau scénario et un voyage dans le temps.

Dans cette grande demeure en brique rouge de Tourville-sur-Arques, un crime a été commis et c'est à vous de le résoudre. La mise en scène vous fait remonter le temps jusqu'en 1878, et c'est là que votre travail commence. Fouillez, trouvez les indices et interrogez les habitants du château pour trouver l'auteur du crime.

Par groupe de 10 à 12 personnes, ces jeux vous permettront de développer votre esprit d'analyse le tout dans une ambiance conviviale.

Château de Miromesnil, terres de Miromesnil à Tourville-sur-Arques. Les 20 et 27 juillet, les 3, 10, 17 et 24 aout à 20h. Tarif : 25€. Infos et réservations au 02 35 85 02 80.