Esquay-Notre-Dame. Le prince Edward, fils de la reine d'Angleterre Elisabeth II, dans le Calvados

Le 10 juillet 1944, il y 73 ans, les soldats britanniques de la 43e Wessex lançaient l'assaut sur la côte 112, colline située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Caen (Calvados), dominant à la fois la vallée de l'Orne et celle de l'Odon. Les combats autour de ce point stratégique durèrent plus d'un mois et qui coûtèrent la vie à plusieurs milliers de soldats britannique.

Hommage à Albert Figg

Le souvenir de cet épisode de la bataille de Normandie est célébré chaque année. Il y a quelques années, un mémorial du souvenir a d'ailleurs été érigé sur la commune d'Esquay-Notre-Dame (Calvados), au sud-ouest de Caen. À l'initiative de ce mémorial, l'un des protagonistes, Albert Figg, membre en 1944 de cette fameuse 43e Wessex. Le vétéran est décédé récemment. Ce dimanche 9 juillet 2017, une stèle a été installée pour lui rendre hommage.

Le comte de Wessex présent

Un hommage auquel le comte de Wessex, le prince Edward, fils d'Elisabeth II, frère du prince Charles a participé. Représentant officiel de la Couronne, il a contribué à la plantation de 112 arbres de la Liberté, en mémoire de tous les soldats britanniques tombés il y a 73 ans. Le prince Edward est déjà venu à plusieurs reprises participer à ces cérémonies.

#DDay #WW2 Commémoration des combats de la côte 112 à #EsquayNotreDame, présidée par son Altesse Royale le Prince Edward, comte de #Wessex pic.twitter.com/Tgz01Ywcfv — Préfet du Calvados (@Prefet14) 9 juillet 2017

A LIRE AUSSI.

D-Day : 73 ans après, Colleville-sur-Mer se souvient