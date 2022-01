Rouen. La ville de Rouen inaugure une allée François Mitterrand

Les quais de Seine sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime) ont été officiellement baptisés. Depuis ce vendredi 7 juillet 2017, la portion des quais comprise entre le hangar 107 et le pont Guillaume-le-Conquérant se nomme officiellement "allée François Mitterrand", en hommage à l'ancien président de la République

À l'occasion de cette inauguration, une plaque a été dévoilée par le maire de Rouen, Yvon Robert, en présence de nombreux élus de la ville et de la Métropole Rouen Normandie. "Désormais, on pourra parler du 105, du 106 et du 107 allée François Mitterrand", a souligné Yvon Robert.

