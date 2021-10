Déville-lès-Rouen. La Ville de Rouen a lancé sa grande concertation sur les rythmes scolaires

Quatre jours ou quatre jours et demi ? Si d'autres communes de Seine-Maritime ont déjà fait leur choix, la Ville de Rouen (Seine-Maritime) a décidé de prendre le temps de consulter toutes les parties concernées. La municipalité a décidé d'organiser trois réunions publiques et la première s'est tenue, jeudi 15 mars 2018, à l'Hôtel de ville de Rouen.

Si changement il y a, il entrera en vigueur à la rentrée 2019, la municipalité souhaitant poursuivre le projet éducatif actuel, à quatre jours et demi, "à son terme". "Avec cette première réunion, c'est la démonstration qu'il faut prendre du temps, explique Yvon Robert, le maire de Rouen, nous avons entendu des points de vue très variés et qui illustrent la difficulté de prendre une décision satisfaisante sur le sujet."

"Nous dirons comment nous ferons à la rentrée 2019 après avoir beaucoup écouté tous les Rouennais qui le souhaitent", ajoute Yvon Robert.

Des parents partagés

Dans la salle, de nombreux parents d'élèves ont fait le déplacement comme Katie Talbot, mère d'une fille de 3 ans : "Moi, je travaille et le changement de rythme n'aura pas d'impact pour moi et ma fille, si ce n'est d'avoir des dépenses en plus pour mettre ma fille en centre aéré le mercredi". Elle craint aussi, en cas de passage aux quatre jours, de devoir subir des déplacements supplémentaires, "ma fille est à l'école Guillaume Lion [près de la Seine, ndlr] et le centre est à la Grand'Mare car il n'y a rien dans le centre-ville".

Pour Catherine Mezaad, également mère d'enfants en maternelle, "on ne peut pas dissocier le rythme de l'enfant et quelle est l'offre que l'on propose". Tandis qu'Élise Riche, maman d'un enfant de 3 ans, se satisfait de ces réunions "pour pouvoir donner son avis".

Trois nouvelles réunions

La prochaine réunion sur les rythmes scolaires est programmée lundi 19 mars 2018, à 18 h 30, au centre Malraux, sur les Hauts de Rouen. Une dernière est prévue lundi 26 mars 2018, à 18 h 30, à la MJC rive gauche, salle Europa. Une réunion avec des interventions d'experts centrées sur l'intérêt de l'enfant est prévue jeudi 22 mars 2018, à l'Hôtel de ville de Rouen. La municipalité précise qu'il faut s'inscrire : democratieparticipative@rouen.fr

