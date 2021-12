Rouen. Rouen : dernière étape de la consultation sur les rythmes éducatifs

Quel rythme pour les écoliers de Rouen (Seine-Maritime) à partir de la rentrée 2019 ? C'est la question posée depuis plusieurs mois à travers des réunions publiques et différents questionnaires. La dernière étape est désormais là, avec une consultation par courrier.

Départager trois scenarii

D'ici vendredi 5 octobre 2018, les parents d'élèves, les enseignants et les personnels d'animation et de service de la Ville auront reçu le document. "Il s'agit d'aboutir à un projet commun de l'ensemble de la communauté éducative", défend Frédéric Marchand, adjoint en charge des écoles à la Ville.

Il faudra donc, pour les votants, choisir entre trois scenarii : l'un sur quatre jours et demi, l'autre sur quatre jours et un dernier avec cinq matinées et trois après-midi. "Un temps périscolaire sera organisé le vendredi après-midi, mais il n'y a pas d'obligation, le choix dépendra des parents", explique Frédéric Marchand.

Les trois scenarii. - Amaury Tremblay

Quel que soit le choix, une nouveauté sera de toute manière appliquée : les enfants termineront la matinée à midi et non plus 11h30. "C'est le matin que les enfants apprennent le mieux, ils sont le plus ouverts en matière de concentration et d'apprentissage d'après les experts."

Une consultation par courrier

12 000 personnes sont donc appelées à choisir le futur rythme qui sera appliqué à la rentrée 2019. "Le courrier qui va être adressé comporte un bulletin à cocher et une enveloppe T [sans affranchissement, NDLR] à retourner avant le samedi 27 octobre 2018", complète Yvon Robert, le maire de Rouen.

L'ensemble des enveloppes sera ensuite placé dans une urne avant un dépouillement, devant un huissier de justice, prévu mercredi 12 novembre 2018. L'adoption définitive du rythme scolaire pour la rentrée 2019 sera ensuite validée par un vote au conseil municipal prévu en décembre prochain.