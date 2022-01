Villers-sur-Mer. Les falaises des Vaches Noires à Villers-sur-mer

Les falaises des Vaches noires sont un site naturel exceptionnel qui s'étend entre Villers-sur-mer et Houlgate. Les blocs de craie recouverts d'algues sur la plage évoquent un troupeau de vaches, d'où le nom donné au lieu. Les falaises étant protégées, elles sont interdites au public qui ne peut visiter le site que part la plage à marrée basse. Hautes de plus de 100 mètres, les falaises sont un site géologique et paléontologique majeur d'une grande richesse que vous pouvez observer depuis le rivage. L'association géo-paléo-archéologique propose des visites guidées du site.

Falaises des Vaches Noires, Villers-sur-mer. Visites sur inscription à l'office du tourisme. Plain tarif : 5€, tarif -12 ans : 2€, gratuit pour les moins de 6 ans. Tel. 02 31 87 01 18.

