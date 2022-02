Le MNK 96 veut ouvrir le dialogue avec Malherbe

Si le rendez-vous proposé par le SM Caen au MNK96 la semaine passée s'était trouvé annulé (par le club à 47 minutes de l'heure prévue), les membres du Kop Malherbiste viennent de faire plusieurs propositions de dates de rencontre au président caennais. "Nous souhaitons nous entretenir avec vous au sujet de la cessation de nos activités à domicile depuis le 31 août dernier, évoquer les problèmes relationnels entre le SMC et le MNK96 et exposer nos revendications pour revenir vers une situation plus saine", c'est ce qu'à écrit Christophe Vaucelle, président du groupe de supporters, avant de faire trois propositions, mercredi soir 28 septembre, jeudi soir 29 septembre ou vendredi soir 30 septembre au dirigeant numéro 1 du SMC. Jean-François Fortin a désormais les cartes en main dans ce conflit, l'appel au dialogue étant officiellement lancé. Affaire à suivre...