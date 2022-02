Le MNK 96 vire à nouveau au rouge !

Les avis étaient unanimes dans les rangs de la direction du MNK 96 il y a quelques jours de cela au sortir de la réunion avec le président Fortin. Après trois heures de discussion, le MNK 96 et le SM Caen semblaient repartis sur la voie du dialogue et d'un éventuel retour des encouragements à d'Ornano. Cet après midi, les évènements ont connu un nouveau rebondissement. Par la voix d'un communiqué, le MNK 96 a fait part de sa version des faits dans une affaire jugée hier, mardi 11 octobre 2011, communiqué dont voici l'intégralité (source mnk96.com). "Ce mardi 11 octobre, un de nos membres a été condamné au tribunal correctionnel de Caen à 10 mois d’Interdiction de Stade, mais aucune amende. Nous ne discutons pas ce verdict. En revanche, tandis que nous espérions que le club arrête de stigmatiser ses propres supporters, il s’est une nouvelle fois porté partie civile, via Pilou Mokeddel ! Pire, son adjoint, Laurent Charbonnet, a chargé ce jeune homme, en faisant de la pure délation. A noter que le tribunal n’a pas retenu son témoignage, faute de preuves : il faut dire que M. Charbonnet lui-même n’en avait aucune de ce qu’il dénonçait honteusement ! Dans une période conflictuelle, nous regrettons de voir qu’ « en face », il ne semble y avoir aucun effort, et qu’ « ils » continuent de vouloir nous enfoncer. Une réunion est prévue le 17 octobre avec ces « garants de la sécurité », entre autres. Nous sommes impatients d’avoir leurs explications et d’en comprendre l’objectif. Nous avons malheureusement déjà notre idée sur la question…". Des accusations qui, si elles sont avérées, risqueraient de mettre en péril la continuation d'un dialogue fraîchement rouvert. A un peu plus d'une semaine de la réception de Montpellier à d'Ornano, il semble bien que l'arène normande connaisse encore 90 minutes de silence et que cette affaire MNK-SMC soit encore loin d'être terminée... La réunion de lundi prochain se promet des plus intéressantes.