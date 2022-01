Caen. Football (Ligue 1) : Gilles Sergent, nouveau président du Stade Malherbe Caen ! 

Depuis lundi soir dernier 14 mai 2018, la première issue de cette journée de réunion au Stade Malherbe Caen ne faisait plus de doute : après 16 années aux commandes du club, Jean-François Fortin, définitivement mis en minorité, a dû céder sa place. Non sans émotion car pendant la première pause à 17h40, les jeunes du centre de formation, accompagnés de leurs dirigeants sous la houlette de Francis De Taddeo directeur du centre, sont venus faire une haie d'honneur au président qui est sorti les saluer.

[FOOTBALL] premier moment d'émotion, le salut des jeunes du centre de formation du @SMCaen à Jean François #Fortin #SMCaen président pendant 16 ans du club de #Normandie @SylvainLetouze sera en direct dans le 18h depuis le stade d'Ornano pic.twitter.com/2gXooJw2QZ — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 17, 2018

Débutée à 16h15, la première réunion de la journée, celle du "SMC50", actionnaires minoritaires du club (20%) a statué sur cinq résolutions différentes concernant la nouvelle gouvernance de l'entité. Décidé comme devant être fait à bulletins secrets, ce quintuple vote a pris 3h15 pour aboutir à la sortie, à une seconde réunion, cette fois à effectif réduit, celui de la SASP. Avant cette réunion, Laurent Bisson, membre du SMC50, a non seulement exprimé toute sa colère mais offert le nom du futur président : Gilles Sergent.

[Football] Laurent Buisson du SMC50 actionnaires minoritaires livre le non du prochain président du @SMCaen au micro de @SylvainLetouze#SMCaen #président pic.twitter.com/cuKXrawZj3 — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 17, 2018

Réunie en assemblée générale, la SASP a également débattu de longues minutes. Aucun des membres ne s'est exprimé. La fin de cette journée ne concernait dès lors plus que le conseil de surveillance du club. Les votes se sont accélérés et à 21h10, Gilles Sergent, nouveau président du SM Caen, livrait ses premiers mots, saluant d'abord le travail de Jean-François Fortin avant de lancer sa mandature en présentant les quatre membres du directoire l'accompagnant : Jean-Yves Mercier, Jacky Rihouet, Jean-Marie Piranda et Fabrice Clément.

Retrouvez les premiers mots de Gilles Sergent, nouveau président du SM Caen :

Gilles Sergent, ses premiers mots de président Impossible de lire le son.

La composition du nouveau conseil de surveillance :

Maurey, Besneville, Batteur, Esnée, Dupont, Lechanoine, Desbont, Langlois, Guillemont.

La composition du nouveau directoire :

Sergent (président), Rihouet, Clément, Mercier, Piranda.

