Rouen. Rouen : Laura Slimani entendue par la police après un tweet polémique

C'est un tweet qui avait créé la polémique. Lors de la campagne présidentielle, Laura Slimani alors porte-parole du candidat socialiste Benoît Hamon sur les questions d'égalité hommes-femmes, avait publié ce message sur twitter : "Je sais pas vous mais moi je m'en passe bien du soutien de Saurel : 1 autre vieux mal blanc libéral en moins". Le maire socialiste de Montpellier venait d'annoncer son soutien à Emmanuel Macron. Des propos qui avaient fait réagir. Phillippe Saurel a porté plainte pour injures et provocations à la discrimination à raison du sexe et de la race, estimant qu'une "campagne politique ne peut se faire dans l'outrance et dans l'outrage".

Je sais pas vous mais moi je m'en passe bien du soutien de Saurel : 1 autre vieux mal blanc libéral en moins. #LEmissionPolitique #Hamon2017 — Laura Slimani (@LauraSlimani) 9 mars 2017

Contactée, la conseillère municipale rouennaise a affirmé ne pas vouloir commenter une affaire en cours. "J'estime que ces propos relevaient du débat politique et non judiciaire, explique-t-elle. Je regrette de Philippe Saurel ait choisi cette voie." Laura Slimani qui indique également qu'elle "se plie au déroulement judiciaire" de cette affaire.

