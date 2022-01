Caen. Le préfet maritime de la Manche dévoile ses priorités de sécurité

"La mer est un environnement magnifique mais qui nécessite beaucoup de responsabilités", a expliqué le vice-amiral d'escadre Pascal Ausseur, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, jeudi 29 juin 2017 à Ouistreham (Calvados).

458 opérations de sauvetage en 2016

Avant de parler de ses priorités de sécurité pour la saison estivale, il a rappelé le bilan de l'année 2016. "Les CROSS Jobourg et Gris-nez ont effectué 458 opérations de sauvetage liées aux loisirs nautiques. Il faut le préciser, c'est plutôt une bonne année. Nous avons plus de bateaux en règle, plus de personnes qui préviennent les secours rapidement".

En 2015, les CROSS avaient effectué 561 interventions.

Parmi les opérations de secours, 50 étaient liées à des isolements par la marée et 9 décès ont eu lieu dans le cadre de loisirs nautiques ou de plaisance.

L'isolement par la marée : la priorité

Pascal Ausseur a donc mis en avant les axes de priorités pour la saison estivale 2017 qui a commencé depuis le 1er juin et qui se termine le 30 septembre.



"Notre principale préoccupation est l'isolement par la marée. L'année a mal commencé avec plus de cinquante personnes sauvées en avril au moment des grandes marées". Ces isolements concernent surtout des touristes peu habitués à cet environnement local. "Il faut vraiment continuer à sensibiliser le public aux horaires des marées".

Parmi les autres axes, le préfet maritime de la Manche a mis en avant les "fausses alertes". Face à l'incertitude d'un signalement, comme un matériel à dérive, les CROSS déclenchent des opérations de lever de doute. "Souvent les personnes sont revenues sur le rivage par leurs propres moyens sans prévenir les secours. Nous perdons du temps, de l'argent et de l'énergie".

Si vous êtes victimes ou témoins d'un problème en mer, il n'y a qu'un seul numéro à composer : celui du CROSS au 196.

A LIRE AUSSI.

Calvados : sauvetage de deux jeunes femmes isolées par la marée

Calvados : isolées par la marée montante, 4 personnes secourues