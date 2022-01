Géologie. Sur les traces romaines de la côte à Bernières-sur-mer

Entre Saint-Aubin et Bernière-sur-mer, la falaise du Cap romain est au coeur d'une réserve naturelle sur la Côte de Nacre. Différents éléments géologiques remontant au Jurassique, bien visibles sur le site, ont été mis à jour par l'érosion de la falaise. Vous pouvez ainsi vous promener au pied de la falaise, haute de six à sept mètres et qui s'étend sur environ 500 mètres.

Chemin du cap, Bernière-sur-mer. Visites organisées par l'Association du patrimoine géologique de Normandie. Comptez 5€ par groupe d'adultes. Tél. 02 31 36 22 21

