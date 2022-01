Voile. Sport et loisirs sur les plages cet été

L'été est l'occasion d'aller tester les activités nautiques de la côte de Nacre. Le club de voile et de loisirs de Hermanville propose des séances de char à voile, de voile, mais aussi de s'initier à des sports à sensations fortes comme le catamaran, le fun board ou encore le speed sail. Les connaisseurs pourront aussi librement louer le matériel et profiter du rivage normand. D'autres clubs de la côte proposent ces activités nautiques, comme celui de Bernières-sur-mer qui permet également de se mettre au paddle et au dériveur. Les voiles de Nacre à Langrune-sur-mer, vous apprendront à maîtriser le kitesurf et la voile avec des séances ou des stages d'été. Vous trouverez forcément le sport qui vous convient !

Club de Voile et Loisirs d'Hermanville, Boulevard de la 3e Division d'infanterie britannique. Tél. 02 31 97 53 52. Club de Voile CVB à Bernières-sur-mer, 1 Route de Courseulles. Voiles de Nacre à Langrune-sur-mer, Place du 6 Juin. Tél. 02 31 96 77 84.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Manche : nouvelle tempête en mer avec des rafales jusqu'à 120 km/h