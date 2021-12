Caen. Collecte de déchets pour des "rivages propres"

Mégots, papiers, plastiques, ... Les plages sont de plus en plus polluées. Le CPIE de Vallée de l'Orne et la Communauté de Communes "Coeur de Nacre" organisent une grande opération "Rivage propre" samedi 14 septembre 2019 dans cinq villes du bord de mer à Luc-sur-mer, Courseulles, Bernières, Saint-Aubin et Langrune (Calvados) pour ramasser les déchets.

Ramassage et découverte

Pendant deux heures, de 14 heures 30 à 16 heures 30, un ramassage manuel est organisé en même temps qu'une découverte de l'écosystème (laisse de mer, plantes, oiseaux,...) Un bon moyen de lier l'utile à l'agréable.

Inutile de réserver, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Tout le matériel est fourni (gants, sacs, pinces), il suffit simplement de prévoir des vêtements adaptés.

Pratique. Rendez-vous sur la digue près de la Maison de la Mer à Courseulles, devant le Poste de secours à Bernières, devant l'office de tourisme à Saint-Aubin, devant l'école de voile à Langrune et devant le club de voile à Luc. Plus d'informations au 02 31 78 71 06 ou à bpotel@cpievdo.fr.

