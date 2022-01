Caen. Des bouchons en série dans le centre-ville de Caen

Les modes de transports alternatifs se multiplient dans le centre-ville de Caen (Calvados). Nombreux sont ceux qui troquent la voiture contre un vélo ou une bonne paire de baskets. Peut-être une démarche écologique pour certains, mais pour d'autres, la motivation est complètement différente. "Je mets beaucoup moins de temps à pied, indique Marie-Noëlle Calixte, coiffeuse au salon Valentin dans la rue de Bernières. Depuis qu'il y a le tramway, les feux doivent être mal réglés et ça crée des bouchons."

Le tramway coupable ?

Il a fallu un petit temps de rodage après la mise en service du nouveau tramway fin juillet 2019. Des problèmes de signalisation et de feux avaient été rapportés. "Le tramway n'était pas détecté ou il l'était trop tard, donc il n'y avait pas de signal sur son feu monochrome, et il ne pouvait pas avancer", explique Martin Oden, coordinateur général de Tramcité. La priorité était de régler ces dysfonctionnements. "Aujourd'hui tout, est réglé côté tram. Maintenant, on s'attarde plus du côté des voitures". En effet, au niveau des carrefours, entre le passage du tramway, des piétons et des véhicules, il arrive souvent que les files de voitures s'allongent, en particulier aux heures de pointe. "Même nos clients sont en retards, là d'ailleurs j'attends une cliente qui devait arriver il y a un quart d'heure, et c'est tous les jours comme ça depuis quelques mois", assure Marie-Noëlle Calixte.

Pour éviter l'accumulation des voitures, des dispositifs ont été mis en place. "Début septembre, nous avons installé des boucles de rétro-régulation. Elles détectent les voitures et enregistrent des données afin que nous ajustions le temps d'écoulement."

Un trafic dense

Fin septembre 2019, la programmation a été mise à jour sur les feux des carrefours. "Plus on va être précis sur le passage du tramway, moins les voitures auront à attendre".

Malgré cette mesure, certains carrefours "comme celui des Rives de l'Orne, celui entre la rue de Bernières et la rue Saint-Jean et celui au niveau des fossés Saint Julien" sont encore bouchés et "des mesures supplémentaires vont être prises". Le tramway est-il le seul coupable ? Pour Adrien Baraduc, gérant du magasin Electrobike, ce sont les habitudes de mobilité qui doivent être revues. "70 % de la population prend sa voiture pour faire des trajets d'un kilomètre et ça encombre la ville."

Cependant, ces habitudes sont en train d'évoluer. "Depuis quelques années, les achats de vélos, et notamment de vélos électriques, sont en augmentation de 20 % chaque année, mais par rapport à certains pays nous sommes en retard."

Les raisons de ces achats sont diverses. La circulation en est une, mais "il y a le stationnement, le prix de l'essence, etc." Adrien Baraduc vient à vélo tous les jours à sa boutique. "Souvent les gens pensent qu'avec la voiture, ils gagnent du temps. Pourtant, en vélo, j'arrive avant ma femme alors qu'elle est en voiture". Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour éviter les bouchons.

