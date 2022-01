Flamanville. Cuve de l'EPR de Flamanville: EDF commande un nouveau couvercle

Après l'avis globalement favorable de l'Autorité de Sûreté Nucléaire concernant l'utilisation de la cuve de l'EPR de Flamanville (Manche) rendu ce mercredi 28 juin 2017, EDF a réagi dans la soirée.

"Apte au service"

L'exploitant a rappelé que 1700 essais ont été réalisés sur cette pièce capitale pour le réacteur nucléaire, "un programme sans précédent, pendant deux ans, et qui a fait progresser la recherche et développement en la matière" indique Laurent Thieffry, directeur du projet Flamanville 3. "La cuve en son intégralité, y compris le fond et le couvercle, est apte au service" estime EDF, qui maintient la date de démarrage à fin 2018.

Un moule fabriqué au Japon

Des contrôles seront effectués à chaque visite décennale en fond de cuve. Ils ne sont pas réalisables sur le couvercle. L'ASN demande donc la mise en place d'un nouveau couvercle avant la fin 2024. EDF avait anticipé et lancé l'approvisionnement d'un forget, une sorte de moule, dès le mois d'avril 2017. Il sera fabriqué au Japon, car "en l'état, la forge du Creusot (Saône-et-Loire) ne peut pas garantir l'absence" de défauts.

100 millions d'euros

Parallèlement, EDF va lancer un appel à projet international pour développer une solution afin d'effectuer les contrôles réglementaires sur le couvercle. "Si un moyen est concluant, nous reviendrons vers l'Autorité de Sûreté Nucléaire" indique Laurent Thieffry. L'exploitant espère encore éviter la coûteuse manoeuvre du remplacement de couvercle, estimée à 100 millions d'euros par EDF.

