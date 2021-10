Flamanville. Cuve de l'EPR : l'avis définitif de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a rendu mardi 10 octobre 2017 son avis définitif sur la cuve de l'EPR de Flamanville (Manche), construite dans l'usine Areva du Creusot, en Saône-et-Loire. Une trop forte concentration en carbone avait été détectée dans l'acier qui compose le couvercle et le fond de cet élément clé, au coeur du réacteur nucléaire.

Un nouveau couvercle avant 2024

Sans surprise, l'ASN donne son feu vert à la mise en route du réacteur avec cette cuve, comme elle l'avait envisagé dans un avis provisoire rendu avant l'été. "L'ASN considère que cette anomalie n'est pas de nature à remettre en cause la mise en service de la cuve sous réserve de la réalisation de contrôles spécifiques lors de l'exploitation, indique-t-elle. En revanche, le couvercle actuel ne pourra pas être utilisé au-delà de 2024, les contrôles ne pouvant pas être effectués sur cette pièce, quand l'EPR sera en service.

13.000 contributions du public

EDF anticipé et d'ores et déjà commandé un moule, qui sera construit au Japon, pour réaliser un second couvercle. Cependant, l'électricien espère tout de même développer une solution pour effectuer les contrôles réglementaires sur le couvercle, et éviter de débourser 100 millions d'euros pour en confectionner un nouveau.

Entre le 10 juillet et le 12 septembre 2017, une consultation publique sur le projet d'avis de l'ASN avait recueilli 13.000 contributions.

