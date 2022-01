Journey to the Mountain of Forever est le 2ème album du duo composé du saxophoniste ténor Binker Golding et du batteur Moses Boyd. Ce double album a été entièrement enregistré en live, sans coupures ni montages. Au total, les 2 disques contiennet 15 pistes.

Album disponible depuis le 16 juin 2017.

