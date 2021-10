Musique. Ricky Martin revient sur un air latino

De grosses basses, des voix chaudes et une musique qui pourrait parfaitement coller sur la BO d'un film à la Fast and Furious. Effectivement le morceau qui marque le retour du chanteur Ricky Martin a du potentiel. La star des années 90 vient de dévoiler Cantalo, un avant goût de son futur album annoncé pour 2020 (son 11e). Par la suite, le chanteur et ses acolytes partiront pour une tournée mondiale.

Même si le clip n'est pas en ligne, l'extrait audio dévoilé sur Youtube est bien lancé puisqu'il totalise déjà 2 millions de vues et donc d'écoutes en seulement une semaine. Si vous aimez la salsa saupoudrée d'une touche urbaine et de jazz, vous aimerez Cantalo. Ricky côtoie ici les Porto-ricains Residente & Bad Bunny.

Nul doute que ce morceau va faire danser les clubbers dans de nombreuses discothèques ! Reste à voir si Cantalo trouvera son succès auprès des Français qui ont gardé en mémoire le célèbre Un, dos, tres, Maria, sorti au milieu des années 90.

Ricky Martin est confiant pour son retour sur scène et pour la suite de sa carrière, épanoui dans sa vie personnelle et professionnelle. Il avoue avoir les meilleurs critiques dans son entourage pour rester au top musicalement, il se base sur l'avis de ses enfants. L'artiste vient d'ailleurs de devenir papa pour la 4e fois.