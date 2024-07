Près de Port-en-Bessin. Le Festival sur la branche, une première édition dans le Bessin

Le Tiers-lieu l'Arbre de Commes sera animé les 27 et 28 juillet. Connu pour son événement annuel Jazz dans les prés, qui fête cette année son dixième anniversaire, le Happy Jazz Club présente pour la toute première fois le Festival sur la branche. "C'était une belle proposition à l'occasion des 10 ans de Jazz dans les prés, confie Samia Chehab, administratrice du Happy Jazz Club. L'objectif est de faire un focus sur les groupes de la région pour montrer que la Normandie a des artistes de qualité", poursuit-elle.

Pas que du jazz

Le festival réunira des artistes de plusieurs styles musicaux. L'après-midi du samedi sera animé par Celest on the Bayou, formation acoustique au son jazz de la Nouvelle-Orléans, avant que le groupe Ana Kap ne prenne le relais pour le dîner. L'harmoniciste de renom Olivier Ker Ourio, tête d'affiche du festival, sera également de la partie tout comme les Western Shadows, groupe de country et de blues. "Ce sera de la musique avec des solos improvisés, typique du jazz", glisse Samia Chehab.

Le prix du billet d'entrée est fixé à 20 euros pour un jour et 30 euros pour deux jours. Dimanche, deux temps gratuits sont proposés sur inscription. "A 11h30, on propose une visite botanique du site avec le saxophoniste Patrick Martin ou une découverte de la ferme avec l'équipe du Tiers-lieu l'Arbre. A 12h30, on organise un grand buffet partagé animé par le groupe Right on Brass Band", conclut Samia Chehab. L'organisation du festival précise que les concerts, prévus en extérieur, pourront avoir lieu en intérieur en cas de mauvais temps.