Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 5 juillet

Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, le Centre Juno Beach propose un après-midi d'animations " érable et coquelicot " ce samedi 1er juillet 2017 de 15h30 à 20h30. Au programme: Démonstration de création de bijoux, atelier de composition florale, animations autour du sirop d'érable, chansons canadiennes au violon et à la guitare ou encore session de Yoga dans le musée.

L'Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche et le Conseil départemental de la Manche organisent conjointement les Rencontres du Patrimoine de la Manche samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 au Haras national de Saint-Lô. Une première édition consacrée au patrimoine bâti, mobilier et paysager pour les passionnés du patrimoine, professionnels et grand public! Rendez-vous au Haras de 10h à 19h.

Du dimanche 9 juillet au dimanche 27 août 2017, la Ville de Flers et Flers Agglo présentent la 6e édition des " Rendez-vous de l'été " à Flers. Sept semaines d'animations pour passer un bel été à Flers. Spectacles poétiques et burlesques, visites insolites, balades magnifiques, animations interactives, concerts entraînants vont vous étonner! Tous les rendez-vous sont gratuits, le programme sur flerstourisme.fr.