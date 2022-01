Le-Havre. Le Havre :  six démineurs interviennent sur un bloc de défense côtière

Fin avril 2017, un bloc de défense côtière datant de la Seconde guerre mondiale est découvert sur la plage du Havre (Seine-Maritime). Il était enfoui dans le sable à hauteur du port de plaisance. Ces cubes de béton étaient souvent remplis d'obus pour exploser en cas de débarquement.

Il faut ouvrir le bloc pour savoir s'il y a de l'explosif

Mardi 27 juin 2017, les plongeurs démineurs de la marine nationale de Cherbourg sont intervenus très tôt au Havre. Début de l'opération à 6h avec mise en place d'un périmètre de sécurité sur terre de 400 mètres (une partie de plage était interdite) et sur mer de 800 mètres (une vedette de la gendarmerie maritime patrouillait). Seul moyen de savoir s'il y a ou non des engins explosifs dans le bloc de défense côtière : l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Les plongeurs démineurs ont utilisé un kilo d'explosif pour éventrer le bloc de défense côtière. Il s'est avéré que ce bloc était vide.

Une intervention de trois heures

L'ensemble a été recouvert de sable et la zone a pu rouvrir aux promeneurs vers 9h. Une opération presque de "routine" qui aura mobilisé six plongeurs démineurs et un infirmier de la marine nationale (tous venus de Cherbourg).

A LIRE AUSSI.

Décès d'un plongeur-démineur dans la Manche

Manche : quatre opérations de neutralisation d'engins explosifs