Jérôme Tabouelle, responsable des collections sciences de la vie et de la terre à la Fabrique des Savoirs, a mis en oeuvre cette exposition didactique et familiale dédiée aux animaux énigmatiques en collaboration avec Benoit Grison biologiste et sociologue des sciences et Éric Buffetaut paléontologiste. Il nous en parle:

Quel est le sujet de cette nouvelle exposition?

"L'exposition est consacrée aux animaux énigmatiques et fait référence à la cryptologie, une discipline née dans les années 50 dont le père est Bernard Heuvelmans. Il s'agit d'une para-science, c'est-à-dire d'une science qui n'est pas reconnue par la communauté scientifique.

Mais ces enquêtes débouchent parfois sur de vraies découvertes. En relevant des témoignages et des traces, par des explorations sur le terrain, on a ainsi pu confirmer l'existence de quelques animaux énigmatiques comme le calamar géant, l'okapi ou le faola, un petit bovidé de la jungle du Vietnam. Cette démarche de prospection porte parfois ses fruits mais certains de ces animaux restent de purs mythes alimentés par des canulars comme le Yéti ou le Loch Ness."

Comment s'organise cette exposition?

"Au rez-de-chaussée, les visiteurs découvriront une reconstitution de calamar géant et de requin blanc: des animaux mythiques dont on a cependant pu prouver l'existence. Puis on découvre le laboratoire du Dr Heuvelmans, à l'origine de cette science, et de nombreux tableaux de sa compagne où il est représenté en compagnie des animaux mystérieux sur lesquels il travaillait.

L'exposition s'organise ensuite en différents espaces consacrés aux diverses typologies: les oiseaux de Nouvelle- Zélande comme le Moa, exterminé par l'homme et qui selon certains aurait survécu, les serpents géants d'Amazonie de 30 mètres de long, le mystérieux Mokélé Mbembé du Congo, les hommes sauvages comme Big foot, le Yéti et le Sasquah ou encore les serpents marins."

Quelle approche avez-vous choisi?

"Tous ces récits sont mis en perspective avec des connaissances scientifiques. On tente de donner des explications rationnelles aux mythes sans pour autant nier la possibilité de l'existence d'une espèce non-identifiée. Les prétendues apparitions du Loch Ness pourraient ainsi se justifier par la présence d'esturgeon dans ce fameux lac ou par des phénomènes naturels.

Mais nous parlons aussi de récentes découvertes d'individus vivants qui ont pu infirmer certaines théories comme l'existence du mythique Kraken dont les navigateurs vikings parlaient déjà. Cependant ces calamars sont des animaux qui vivent dans les très grandes profondeurs: les attaques de bateaux sont donc sujettes à caution mais nous avons retrouvé aussi des cadavres de cachalots marqués par d'immenses tentacules."

Pratique. Jusqu'au 15 octobre. Fabrique des savoirs à Elbeuf. Tarif 4€. 02 32 96 30 40

A LIRE AUSSI.

L'homme de Néandertal était bien cannibale

Une île du Pacifique a la plus forte densité de débris plastiques au monde

Les humains ont autant de nez que les chiens

Les grands singes capables de deviner si une personne se trompe