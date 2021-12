Alençon. Alençon: Planet'Ciné ouvre aujourd'hui à 20h

Alençon n'avait jusqu'à présent qu'un "vieux" cinéma, les "quatre Normandy", et c'était un très vieux serpent de mer que d'en ouvrir un nouveau. Les recours ont été nombreux et le temps perdu s'est accumulé.

7 films cette semaine!

Ce sera chose faite ce vendredi soir 23 juin 2017. Planet'Ciné comprend sept salles, dont une grande de trois cent soixante sièges

Ouverture des portes à 20h

Le multiplexe ouvre ses portes à 20h. On y attend une foule nombreuse. Première séance à 20h30 (Transformers). Puis à 20h45 et 21h. Les cinéphiles y découvriront, luxe inimaginable jusqu'alors à Alençon: du son Dolby Atmos, de la 3D, et pas moins de dix-sept films à l'affiche cette semaine, dont cinq avant-premières nationales, dont "Tranformers" et "Car's 3". Des films en VO seront également proposés.

Pascal Turgis, directeur de Planet'Ciné:

Pour l'ouverture de Planet'Ciné à Alençon, les tickets ne sont qu'à quatre euros, en raison de la Fête du Cinéma!

