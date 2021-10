Alençon. Planet'Ciné dépasse ses prévisions

Le 23 juin 2017, Planet'ciné ouvrait les portes de ses sept salles à Alençon (Orne). Un an après, le 22 juin 2018 Planet'ciné est très fier d'avoir accueilli 258 636 spectateurs et d'avoir dépassé ses objectifs qui étaient fixés à 210 000, pour la première année. L'objectif qui était de 250 000 pour la seconde année d'exploitation est déjà atteint !

Merci les Alençonnais !

Pour remercier les Alençonnais d'avoir été au rendez-vous, Planet'ciné prolongera la Fête du cinéma, jusqu'au dimanche 8 juillet, soit huit jours à quatre euros : du dimanche 1er au mercredi 4 juillet 2018, ce sera la Fête du cinéma, puis du jeudi 5 au dimanche 8 juillet 2018, ce sera le bonus "Anniversaire".

Un bonus anniversaire

Ce sera l'occasion de voir, entre autres, à tarif réduit pour tous, les trois nouveautés de la semaine (Les affamés, Love Simon, Sicario la guerre des cartels en VF/VO), mais aussi Christ'off en avant-première mardi 3 juillet 2018.

Également les continuations

Jurassic World, Le Doudou, Comment tuer sa mère, Demi-sœurs, Ocean's 8, Solo a star wars story, Deadpool 2, Sans un bruit, Action ou vérité ; pour le jeune public Tad et le secret du roi Midas, Léo et les extraterrestres. Les amateurs de cinémas d'auteur pourront voir Nobody's watching en VO, Volontaire, Gueule d'ange, Bécassine et les fans de Kubrick redécouvriront en version remastérisée 2001 l'odyssée de l'espace en VO, film qui fête aussi un anniversaire, ses 50 ans !

À partir de mercredi 4 juillet 2018, d'autres nouveaux films seront à l'affiche : Les indestructibles, American nightmare, Tamara 2, Trois visages VO et Maya l'abeille 2, en avant-première dimanche 8 juillet.

Une avant-première pour finir la fête en beauté

Et pour finir, l'anniversaire se clôturera avec une dernière séance mardi 10 juillet 2018, avec l'avant-première à 20h30 de L'école est finie. Cette séance sera proposée également à quatre euros pour tous !

