La nuit de l'aquafitness est une organisation nationale dont la marraine est Malika Ménard et qui permet de profiter de nombreuses animations dans votre centre aquatique. Et à Dunéo à Argences près de Caen, vous allez pouvoir en profiter.

En exclusivité, vous profiterez d'un "Before" "sur terre" avec un cours de fitness géant donné dans le nouveau gymnase qui fait face à la piscine.

Sur place, au coeur de la soirée, il y aura des sessions géantes d'aquafitness et d'aquabiking données par différents coachs de la région mais aussi de toute la France. Ils sont adaptés à tous niveaux. Il y aura aussi des animations organisées sur le parking et dans la piscine comme du cirque et des spectacles pyrotechniques.

Enfin cette soirée se terminera de façon festive avec une Pool party: DJ Appolon fera des mixs pour que vous puissiez danser dans la piscine.

Il faut s'inscrire pour participer à cette soirée. Les tarifs sont dégressifs si vous vous inscrivez à plusieurs, comptez 12.5 à 20€/ personne. Retrouvez toutes les infos sur lanuitdelaquafitness.fr Rendez-vous vendredi 23 juin 2017 de 19h30 à 00h30.

Ecoutez Alexandre Poirier, manager du centre aquatique Dunéo d'Argences, nous parler de cette soirée: