Hérouville-Saint-Clair. Natation. Le 2e Meeting d'Hérouville se jette à l'eau

En 2016, le meeting d'Hérouville avait réuni pas moins de 220 nageurs dans la piscine d'Hérouville-Saint-Clair. Cette année, une vingtaine de clubs soit environ 270 nageurs seront attendus pour la 2e édition, soit un record pour l'organisation! Mis en place par le club des Marsouins d'Hérouville, l'objectif principal du meeting est de permettre aux nageurs de prendre des repères après deux mois d'entraînement "Le meeting permet de voir où en sont les nageurs en vue des prochaines échéances sportives. Cela permet à chacun de se jauger en mode compétition", précise Nicolas Cantel, coordonnateur de l'événement.

Une préparation aux interclubs

Réunissant quatre catégories, soit les jeunes, juniors 1, juniors 2 et séniors, le meeting d'Hérouville s'affiche comme un premier test grandeur compétition. "Cela va permettre à l'ensemble des clubs de constituer leur équipe pour les interclubs qui auront lieu le 11 et 12 novembre", poursuit-il. Âgés de 11 à 30 ans, ces véritables poissons dans l'eau pourront s'affronter dans chacune de leur discipline de prédilection : nage libre, dos, papillon, brasse, et même relais. Parmi les favoris, vous retrouverez Bérénice Leveque (Cherbourg en Cotentin) sur 200 m papillon et 400 m 4 nages, Adèle Blanchetière (E.N.Caen) en brasse, Julien Wahl (E.N.Caen) en dos mais également deux nageurs du Pôle Espoir de Rouen que sont Benjamin Brantu, spécialiste de fond et vice-champion de France sur 25 km et Zoé Bonnamy.

Pratique.Horaires. Matin : Dès 9h / Après-Midi : Dès 14h.

