Un petit vent de nouveauté souffle sur les terrasses du jeudi. Le rendez-vous de l'été très prisé des Rouennais (Seine-Maritime) revient cette année avec des artistes un peu plus nombreux et surtout une soirée d'ouverture, qui aura lieu sur la place des Emmurées, rive gauche.

La Région renforce son soutien

Une innovation notamment lié au renfort de la subvention accordée par la Région à l'événement. Promise au moment de la suppression des concerts de la Région (qui coûtaient, eux, plus d'un million d'euros), cette augmentation porte à 85 000 € sa participation à l'événement.

"Cela permet aussi d'améliorer les conditions professionnelles de l'organisation, de travailler en finesse avec les différentes structures avec lesquelles on organise la programmation et d'améliorer la visibilité nationale des Terrasses du jeudi", précise Stéphane Maunier, directeur du Kalif qui gère l'événement.

Esprit de découverte

Des nouveautés donc, mais l'esprit de l'événement reste le même. "On ne change pas quelque chose qui marche!", assure-t-il. Et cette année encore, le maître mot reste l'esprit de découverte. "J'éprouve toujours un plaisir particulier quand les gens ouvrent le programme et qu'ils me disent qu'ils ne connaissent rien. On reste toujours sur le même principe de cinq places par jeudi, avec la possibilité de déambuler pour découvrir plusieurs groupes sur la même soirée."

Et pour dénicher des pépites, le Kalif tisse au fil des années ses réseaux qu'il étend de plus en plus à l'ancienne Basse-Normandie, en travaillant par exemple avec les lauréats du concours Booster, mais aussi partout en France. "Le but est de permettre à des groupes émergents d'exister de plus en plus pour qu'ils puissent faire des petits derrière et que l'on ait de nouveaux groupes locaux à programmer sur les éditions qui suivront", explique Stéphane Maunier.

Programmation complète

Les concerts du 6juillet sont en bleu, ceux du 13 juillet sont en vert, ceux du 20 juillet sont en rose et ceux du 27 juillet sont en orange. Cliquez sur les points pour écoutez les artistes.

