Bolbec. Seine-Maritime : un nouveau centre pastoral à Bolbec

"On ne demande pas le certificat de baptême des gens pour les accueillir", explique l'évêque du Havre, Jean-Luc Brunin. Le centre pastoral Sainte-Anne de Bolbec se veut un lieu d'accueil pour tous, y compris les personnes éloignées de l'Église et en particulier les personnes isolées ou en difficulté. "Cela fait partie de la mission de l'Église de créer du lien social dans notre société de plus en plus fragmentée et atomisée", ajoute l'évêque. Écoutez-le :

Un axe pastoral, social et culturel

A l'origine, le bâtiment est une ancienne école que le diocèse a racheté à l'enseignement catholique. A l'intérieur, une tisanerie et des salles consacrées aux diverses activités de ce centre. Des activités pastorales, avec des catéchèses, des préparations aux sacrements et autres temps forts de la vie de la paroisse.

Mais aussi des activités culturelles avec des conférences, des concerts, des expositions... Enfin, un axe social avec des temps d'accueil pour toute personne ayant besoin d'écoute par des gens formés à l'accompagnement.

Le reste est à inventer par les associations et les personnes qui auront à coeur d'investir le lieu pour le faire vivre.

Centre pastoral Sainte-Anne à Bolbec, 4 rue Fauquet Fichet

