Le Havre. Un évêque péruvien vient parler de l'Amazonie

Du dimanche 6 au dimanche 27 octobre 2019, un synode sur l'Amazonie s'est tenu à Rome (Italie). À la tête de la réflexion, un évêque péruvien : Monseigneur Alfredo Vizcarra. Il est venu parler du synode et de l'écologie au Havre et dans le Pays de Caux (Seine-Maritime), mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2019. Il appelle les Occidentaux à changer leurs comportements.