Saint-Étienne-du-Rouvray. Près de Rouen, un enfant à vélo percuté par le métro

L'accident s'est produit sur les coups de 19h20, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Alors qu'il vient de quitter l'arrêt Renan, au niveau du périphérique Ernest Wallon, le conducteur d'une rame de métro a percuté un cycliste qui circulait sur les voies et qui arrivait de sa gauche.

Un enfant blessé

La victime, un enfant de six ans, a été projetée sur la chaussée tandis que son vélo a été traîné sur plusieurs mètres par la rame. L'enfant a été pris en charge par les pompiers et transféré au service pédiatrique de l'hôpital Charles-Nicolle pour des plaies et des douleurs au dos.

Le trafic a été interrompu dans les deux sens de circulation sur cette ligne de métro le temps de l'intervention des pompiers. Une enquête a été ouverte par la Brigade des accidents et délits routiers (BADR).