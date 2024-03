Près de Rouen. Agressions et vols : une bande de jeunes sévissait dans le métro

Une bande de jeunes malfrats vient d'être en partie démantelée sur la métropole rouennaise. Entre le 27 janvier et le 19 février, plusieurs jeunes s'en prenaient à des passagers du métro à Saint-Etienne-du-Rouvray, à hauteur du Technopôle. La méthode était toujours la même. La bande ciblait une victime, jeune. Cette dernière était forcée de descendre à un arrêt pour être amenée à l'écart. La victime était ensuite dépouillée de son téléphone portable, de sa carte bleue et de son argent liquide. Douze victimes, filles et garçons âgés entre 15 et 21 ans, ont déposé plainte.

Grâce à l'analyse de la vidéosurveillance et l'utilisation par la famille de l'un des agresseurs d'un téléphone volé, la police a pu identifier quatre suspects. Trois ont été arrêtés mardi 12 mars au matin. Ils sont tous âgés de 15 ans. L'un était en centre éducatif et déjà connu pour extorsion et vols avec violence. Les deux autres sont aussi connus des forces de l'ordre, l'un pour détention de stupéfiants et l'autre pour extorsion et vols avec violence.

Lors de la garde à vue, un des suspects a reconnu une trentaine d'agressions. Ils ont été présentés à un juge pour enfants pour vol en bande organisée et violence. L'un a été placé en centre éducatif fermé alors que les deux autres sont placés sous contrôle judiciaire. Ils sont convoqués devant la justice le 28 mai prochain.