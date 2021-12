"Pourquoi ton papa est-il formidable?" A voir la tête des quatre petits Rouennais interrogés, on aurait presque le sentiment de leur poser une question piège... Mais c'est juste qu'ils sont impressionnés. Une fois la surprise passée, c'est avec la spontanéité de l'enfance et une conviction profonde qu'Antoine, Étienne, Alban et Basile déclament chacun leur tour et sans l'ombre d'un doute : " Mon papa est formidable, parce que c'est le plus fort de la terre ! ".

Foot et histoires

Guillaume, lui, trouve que son papa "est super, parce qu'il m'emmène en forêt pour jouer au foot avec moi". Aucun doute donc, le papa idéal de ces petits garçons est bien celui qui fait du sport et sait construire des cabanes dans les bois et en chasser le méchant loup de ses gros bras. Et sans trembler, s'il vous plaît !

Antoine ajoute : "Mon papa est vraiment formidable parce qu'en plus, il nous raconte des histoires de Zorro et Yakari le soir avant de nous coucher". Et sa maman de grimacer avec humour : "Quand je pense que c'est moi qui lis l'histoire quasiment tous les soirs... quelle ingratitude !".

Un cadeau préparé en classe

Tous ces petits garçons ont préparé un cadeau à l'école pour leur papa. Et peut-être dimanche en offrant leur présent au moment du dessert, ils déclameront l'indémodable comptine : "Mon papa à moi est le plus fort de la Terre et je n'ai pas peur quand il se met en colère..."

