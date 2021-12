Vous avez peut-être oublié la date - dimanche 18 juin 2017 - mais la fête des pères arrive à grands pas. Pour les têtes en l'air ou en manque d'idées, Tendance Ouest a déniché pour vous des idées de cadeaux "made in Rouen". Leur point commun? Elles vous feront toutes passer un moment sympa avec celui sans qui vous ne seriez pas là.

• Idée #1: pour les fans de voiture de collections à petit budget, offrez-lui la petite voiture… en chocolat chez Le Cacaotier! Si votre père ne veut pas casser son nouveau jouet, il se fera certainement une joie de partager avec vous la garniture qui se trouve sous le capot de la voiture. Un bon moment à partager dimanche, après le déjeuner, avec le café. Petit plus local: l'Atelier de fabrication du Cacaotier se trouve à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Le Cacaotier, 5 rue Guillaume Le Conquérant. Voiture en chocolat, 120 grammes, 11.75€



• Idée #2: votre père est stressé, travaille trop, ne trouve plus le temps de se détendre? Emmenez-le se dérider au Théâtre à l'Ouest! Vous trouverez certainement dans cette salle de 180 places fraîchement rénovée deux sièges pour vous et votre père. Laissez-vous transporter ensemble par un One (Wo)Man show ou un Stand up qui à coup sûr, saura vous faire rire. Théâtre à l'Ouest, 1 Rue de Buffon à Rouen. Tarif: de 16 à 27€. Réservation sur le site ou 06 51 87 30 33.



• Idée #3: Dans la famille drone, je demande le Husban, petit modèle d'initiation à manipuler en famille, le Eachine, drone de course pour un papa à la fois geek et sportif, ou le DJI Spark, la rolls du drone pour les pilotes bien avertis. Selon Alexandre Maupas, PDG de Studio Sport, entreprise rouennaise leader sur ce marché, le drone est vraiment un loisir typiquement masculin. Alors pourquoi s'en priver pour la fête des pères! Offrir un drone, c'est aussi s'offrir des occasions d'emmener son père faire un tour à la campagne, loin de la ville. "Un drone ne peut pas être manipulé n'importe où, il ne faut prendre aucun risque de blesser une personne ou d'abîmer un bien", rappelle Alexandre Maupas. Allez hop, on emmène papa piloter son joujou au grand air! Drones à partir de 42€, en vente chez Studiosport, Zone d'activité CAP Darnétal Bâtiment 6, 11 Rue aux Juifs, 76160 Darnétal. Site Internet.



• Idée #4: Place des Carmes, chez Paul Marius, vous trouverez une maroquinerie de qualité à prix très abordables. De l'étui à lunettes au sac de voyages en passant par le carnet en cuir ou le sac à appareil photo, vous êtes sûrs de trouver l'accessoire vintage en cuir qui fera plaisir à votre père. Et s'il vous plaît, vous pourrez toujours lui emprunter… à moins que ce soit un truc de "mère-fille" de se piquer les affaires? Paul Marius, 31 place des Carmes à Rouen. Site Internet.





A LIRE AUSSI.

Luke Bannister, ado-oiseau et champion de courses de drones

Les soutiens rouennais de Macron se réunissent pour faire des propositions