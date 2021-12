Rouen. Un nouveau CIRFA regroupe les trois armées à Rouen

Avis aux candidats qui souhaiteraient tenter leur chance : les services de recrutement des trois armées - terre, marine et air - viennent d'emménager à la même adresse. Le CIRFA, installé au 112 avenue du Mont Riboudet à Rouen (Seine-Maritime), sera officiellement inauguré ce vendredi 23 juin 2017.

Un guichet unique

"Les trois armées se trouvaient dans des bureaux différents à Rouen et les candidats s'y perdaient un peu, explique le maître principal Flavien Lallemand, responsable du recrutement pour la Marine. Ce regroupement permet de créer un guichet unique, et aussi de rationaliser les moyens".

L'officier rappelle que les trois corps d'armée recrutent "dès 16 ans pour la Marine, à partir de 17 ans et demi pour l'armée de terre et de l'air." Avec plus d'une centaine de métiers représentés, il précise que les profils les plus divers sont acceptés. "De la troisième au BAC + 5, il y en a pour tout le monde", conclut-il.

