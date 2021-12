Perche en Nocé. Tourisme : le Perche aura bientôt son Guide du Routard

La page de couverture de chacune de ses éditions est ornée d'un sac à dos et d'un globe terrestre. Depuis 1973, le célèbre "Guide du Routard" informe les voyageurs globe-trotters, de l'Argentine à la Birmanie, en passant par New-York ou Amsterdam… et désormais: par le Perche!

Il s'étend sur 4 départements

Une nouvelle édition du guide touristique va voir le jour, après un accord signé lundi 12 juin 2017 entre les éditions Hachette Tourisme et les acteurs de ce territoire historique, à cheval sur trois régions et quatre départements, dont l'Orne et la Sarthe.

L'union fait la force

Selon Jean-Michel Bouvier, président du Parc du Perche, c'est la première fois que les quatre territoires percherons (Orne, Sarthe, Eure et Loir et pays Vendômois) s'unissent dans un outil commun de promotion touristique:

Jean-Michel Bouvier Impossible de lire le son.

Ce guide édité à 20.000 exemplaires comportera 112 pages, dont 32 en couleur. Une version numérique sera également éditée.

Jérôme Denoix, directeur du développement chez l'éditeur Hachette:

Jérôme Denoix Impossible de lire le son.

La publication de ce Guide du Routard du Perche est prévue pour le premier semestre 2018. On pourra le trouver au prix de 4.90 euros dans les offices de tourisme, les librairies, Fnac, la grande distribution, Amazon. En France, Belgique, Suisse, Canada.

A LIRE AUSSI.

En Normandie, un guide pour parcourir le littoral à vélo