Lessay. The Normandy Airfield Camp, nouvel événement commémoratif sur l'aérodrome de Lessay

Les commémoration de la Seconde guerre mondiale prennent une nouvelle forme cette année avec la reconstitution d'un aérodrome américain, sur l'aérodrome de Lessay (Manche).



Admirez les expositions d'avions de collections, et allez même jusqu'à les visiter ! Un Campement U.S. d'époque, ou vous aurez aussi, la possibilité de faire votre baptêmes en avions historiques.



Jean Paul Limagne, président de l'associaiton Atlantic Wall Memory nous en dit plus... :





The Normandy Airfield Camp - Jean Paul Limagne Impossible de lire le son.

Jusqu'au dimanche 11 juin 2017, participez au seul camp allié reconstitué installé sur un aérodrome historique de Normandie.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 10 juin et dimanche 11 juin