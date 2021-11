Granville. Le duo ELEPHANZ de retour sur scène lors du prochain Tendance Live à Granville

Après le succès décisif du titre "Time For A change" qui a agité les ondes en 2014, avant d'être repris dans leurs spots par de nombreuses marques (Volvo, Fnac, Numéricable…), la pop synthétique d'ELEPHANZ fait son grand retour avec pour figure de proue: "Blowing Like A Storm", leur nouveau single. Un titre léché et addictif qui annonce un deuxième album subtil et envoûtant.

La production est maîtrisée mais bien plus effrontée qu'avant, à la fois chaude et glacée, intime et lointaine. Un paradoxe à l'image de la dualité entre deux frères compositeurs-producteurs aux envies communes et aux vibrations différentes.

Retrouvez ELEPHANZ aux côtés de Mat Bastard, Ayo, Jabberwocky, Da Silva, Nassi, Élisa Tovati et bien d'autres lors du Tendance Live à Granville, le samedi 24 juin dès 19h.

