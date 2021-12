Granville. Hein Cooper, nouvelle star de la pop mondiale, sur la scène du Tendance Live à Granville 

Après une première tournée mondiale en 2015, achevée au célèbre festival Falls dans son Australie natale, le jeune auteur-compositeur indie-folk-pop Hein Cooper, âgé de seulement 25 ans, a sorti l'année dernière son très attendu premier album, The Art of Escape, produit au Québec.

Les personnes ayant pu assister aux concerts de Hein Cooper y retrouveront des sonorités familières, la majorité des morceaux ayant été perfectionnés sur la route ces derniers mois. Il a depuis développé des versions live en trio, lui permettant d'explorer au mieux son unique mélange de pop et d'indie, avec sa voix veloutée, ses textes émouvants et une guitare acoustique douce et pleine de style.

Hein Cooper revient aujourd'hui avec le tube électro-pop Rusty, enregistré en duo avec Morgane Imbeaud (ex-membre de Cocoon).

Après avoir assuré les premières parties de James Bay, Hein Cooper est en tournée depuis plusieurs mois à travers le monde avec Lukas Graham.

Retrouvez-le pour sa première date en province, ce samedi 24 juin 2017 au Tendance Live à Granville.

