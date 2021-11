Granville. Tendance Live à Granville : la programmation dévoilée

C'est tout simplement LE plus grand concert gratuit de Normandie. Samedi 24 juin 2017, le Tendance Live revient à Granville (Manche).

Face à la mer, sous le soleil naturellement, Tendance Ouest offre aux Normands un concentré de talents, à l'occasion de la fête de la musique.

Au menu cette année :

- Élisa Tovati. L'actrice et chanteuse au charme méditerranéen revient sur le devant de la scène. Son dernier single S.O.S est sorti le 12 mai 2017. Le clip, très ténébreux, est aussi disponible depuis peu :

- Elephanz. Le duo est formé de deux frères, Jonathan, à la guitare, et Maxime, au clavier. Leurs titres Stereo en 2011 et Time for a change en 2013 ont remporté un franc succès, leur permettant de partir en tournée dans toute la France. Elephanz a même été nommé aux Victoires de la Musique en 2014, dans la catégorie " meilleur album électro ". Après une longue période de gestation, le duo se présente face au public avec de nouveaux titres et bientôt un nouvel album.

- Da Silva. Découvert en 1993 aux Transmusicales de Rennes, il a depuis produit depuis plusieurs EP mais aussi six albums dont le nouveau L'Aventure. Il a également collaboré avec de nombreux artistes comme Elsa, Jenifer, Yseult ou encore avec Soprano. Da Silva viendra partager un moment intimiste avec le public du Tendance Live près de la plage de Hérel.

- Jabberwocky. Originaire de Poitiers, le groupe électro-pop commence sa carrière en 2013. Vous pouvez retrouver leurs titres dans de nombreuses publicités, des films et bien sûr à la radio et dans les festivals. Après Alençon (Orne) et avant d'être en concert à Caen (Calvados), Jabberwocky pose ses valises sur la scène du Tendance Live à Granville.

- Mat Bastard. Ancien chanteur du groupe de rock Skip The Use, il revient avec sa nouvelle formation et un nouvel album " Loov " qui sortira une semaine avant le Tendance Live. Et comme Mat Bastard est une bête de scène, il effectue cet été la tournée des festivals à commencer par Solydays sur l'hippodrome de Longchamps, le lendemain du Tendance Live, puis Garorock, Les Déferlantes du Sud ou encore Les Francofolies de la Rochelle.

- Ayo. La chanteuse est une voyageuse ! Son père est nigérian, sa mère tzigane roumaine. Elle est née en Allemagne et vit entre Paris, Londres et New-York. Sa musique est une promenade entre la soul, le reggae, le folk et la pop. Proche des artistes comme Patrice, Tracy Chapman, Norah Jones, Tryo, elle a également collaboré avec le rappeur Youssoupha ou encore Féfé. Son nouvel album sortira quelques jours avant le Tendance Live.

Seront aussi présents au Tendance Live de Granville : Hein Cooper, Eugénie, Nassi, Daisy, Tess et Gauvains Sers, le protégé de Renaud :

