Comme une saveur de revanche. Une semaine après avoir cédé lors du Challenge de France face à Sénart, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) se déplaçaient sur le terrain de leurs tombeurs même cette fois en championnat. Les deux équipes ne s'étaient pas encore rencontrées dans le championnat et l'enjeu pour les Rouennais était de rester seuls en tête du classement.

Un gain de confiance avant l'Europe

Dans le premier match, les Rouennais ouvrent le score dans la 3e manche mais sont vite rattrapés. Il faudra attendre la 8e manche pour que les Huskies marquent de nouveau deux points, puis un dernier dans la 9e manche alors que Sénart reste impuissant. Les Rouennais remportent le premier match 4 à 1.

Et le scénario est identique dans le second avec l'ouverture du score par les Rouennais en 3e manche avec un point. Mais cette fois, les Templiers font fort et prennent les devants avec trois points. Dans la 4e, les Rouennais reviennent à égalité. Puis, dans la 8e, les Normands marquent encore trois points quand Sénart n'en inscrivent que deux, laissant les Huskies remporter une nouvelle fois le match (5-6).

Les Rouennais ont donc rencontré toutes les équipes du championnat et sont invaincus avec 16 victoires en 16 matches. Les Templiers, eux, restent deuxième avec 12 victoires et quatre défaites. Pour les Huskies, place maintenant à la Coupe d'Europe qui se disputera du mercredi 7 au dimanche 11 juin 2017.

