Caen. Handball (Mercato) : Christopher Corneil vient renforcer le Caen Handball !

Quelques jours après l'arrivée de David Garcia en tant que prochain meneur, les Vikings de Caen enregistrent la signature de Christopher Corneil, autre demi-centre. Ce jeune de 24 ans vient tout droit de Vernon, équipe qui a décroché le titre de champion de France en N1M cette saison et qui fera partie du trio normand en Proligue pour 2017-2018.

Expérience, polyvalence et verticalité

La verticalité et la polyvalence du droitier guadeloupéen permettront aux protégés de Dragan Mihailovic de combler la longue indisponibilité programmée de Florian Dessertenne (ligaments croisés). Non conservé par les eurois, le vice-président caennais, Thomas Lamora explique : "L'affaire s'est faite très vite, car c'est un joueur que nous surveillions à distance depuis son départ de Dijon et son arrivée à Vernon, et sa fin d'année en Play Offs de N1 n'a fait que confirmer le bien que nous pensions de lui. Je suis certain qu'il trouvera une place intéressante dans le projet de jeu de la saison prochaine et sa polyvalence sera assurément une arme".

Évoluant depuis deux ans en N1M, ce joueur professionnel passé par Dijon avait l'ambition de voir plus haut et de retrouver le niveau supérieur. C'est chose faite pour Christopher Corneil, qui, du haut de ses 1m82, pourra mettre à profit ses différents atouts avec le Caen Handball : "Je suis plus à l'aise comme demi-centre, qui est mon poste de formation, mais j'ai appris à jouer à droite et à gauche également. Le fait de jouer aux trois postes me permet d'avoir l'aptitude de prendre un certain nombre de tirs, ce à quoi s'ajoute la notion d'organisation du jeu", se confie-t-il.

