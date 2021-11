Le Caen Handball (Calvados) enregistre sa quatrième recrue de l'intersaison en ce début juin 2017. Après le trentenaire Macira Sacko d'Angers, l'Espagnol David Garcia (Cangas), l'expérimenté Christopher Corneil de Vernon, les Vikings de Caen ont officialisé l'arrivée d'un nouvel ailier droit. Il s'agit de Yannis Mancelle, 26 ans, évoluant au club de Oissel Rouen Métropole depuis huit ans. Il s'agira d'une première en Proligue pour ce gaucher...

"L'envie de découvrir autre chose"

Né à Mont-Saint-Aignan, et après avoir connu la N3, la N2 et la N1 avec Rouen, Yannis Mancelle souhaitait "voir autre chose et découvrir le haut niveau". Avec le glissement pressenti de Maxime Langevin vers le poste d'arrière droit, Yannis Mancelle partagera celui d'ailier droit avec le jeune Alex Moran, qui intégrera le groupe la saison prochaine.

Excellent finisseur à l'image de sa moyenne supérieure à six buts par match cette saison, Yannis Mancelle pourra apporter sa vitesse, sa rapidité et surtout un super état d'esprit au sein du collectif caennais : "Je vais me battre quoi qu'il arrive, je ne vais rien lâcher. Je suis déterminé à réussir. L'état d'esprit est super important pour moi : je n'aime pas perdre et je veux toujours gagner !".

