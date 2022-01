Avec les départs de Léo Renaud-David (Irun) et Hamdi Mizouni (Granville), le staff caennais devait trouver le nouveau binôme d'Adrian Rosales-Pousada au poste d'arrière gauche pour la saison prochaine. C'est fait, avec l'annonce du nouveau venu mercredi 28 juin 2017. Et pour cause, c'est Nenad Zeljic, joueur serbe de 27 ans, qui assurera ce rôle. Ayant évolué en ligue SEHA, au même titre que Luka Arsenic (nouveau gardien du Caen handball), Nenad Zeljic est passé par la D1 bosnienne, puis D1 polonaise et a disputé l'EHF Cup en 2011-2012 puis la Challenge Cup en 2012.

Un atout défensif

À 27 ans, le natif de Belgrade peut déjà se prévaloir d'un joli vécu. Au poste d'arrière gauche, il pourra apporter son expérience de haut niveau au collectif caennais mais surtout ses qualités défensives. "On recherchait un très bon défenseur, parce que Dragan (Mihailovic) voulait une défense plus puissante que l'année dernière, et un joueur capable d'apporter une expérience du très haut niveau en attaque", explique Thomas Lamora, le vice-président.

