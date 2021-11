Caen. Handball (Mercato) : le point de passage des Vikings du Caen Handball

Après avoir officialisé son maintien en Proligue (2e division française), les Vikings de Caen devront reconstruire un nouvel effectif pour la saison 2017-2018. Huit départs sont officiellement annoncés depuis la dernière rencontre de la saison régulière : Tsatso, Cakic, Nivore, Abadzic en sont les premiers élus. Xavier Réchal rejoindra la JS Cherbourg, Léo Renaud-David retournera en Espagne à Irun (D1), club dans lequel il a déjà évolué. Charly Sossou repartira en région parisienne à Torcy (N1) et enfin l'expérimenté Mizuni vient d'officialiser son départ à Granville, où il accompagnera l'ex-technicien colombellois Jean-Baptiste Martin, passé également par le Caen HB.

Caen embauche en Espagne

Les rouges et noires de Dragan Mihailovic enregistrent actuellement seulement deux arrivées, en la personne de Macira Sacko, le géant d'Angers (N1) en tant qu'arrière droit et David Garcia, venu tout droit d'Espagne, de Cangas. Le demi-centre espagnol n'arrivera pas dans l'inconnu à Caen puisqu'il rejoindra son ex-coéquipier Adrian Rosales-Pousada et aura fort à faire pour remplacer Florian Dessertenne, victime d'une rupture des ligaments croisés.