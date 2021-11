Aubert Automobile à Tourlaville, près de Cherbourg, est expert en véhicules d'occasions. Cela représente environ 50% de l'activité de ce concessionnaire, avec des véhicules relativement récents.

Quand on achète un véhicule à un particulier, en direct, mieux vaut être prudent. William Perthuis, responsable occasion chez Aubert Automobile, nous livre les 5 clefs pour acheter sereinement.

Les 5 clefs

1- Demander au vendeur une révision générale, prenant en compte l'entretien, les pneus, et le freinage.

2- Exiger la copie du dernier contrôle technique. "Pour pouvoir faire immatriculer le véhicule, ce contrôle technique doit avoir moins de 6 mois. A défaut, vous devrez passer par un nouveau contrôle technique"

3- Demander une copie de la carte grise et une pièce d'identité du vendeur. "Si la voiture est un véhicule volé, on entre dans une procédure qui peut prendre du temps. Vous ne pourrez simplement pas utiliser la voiture que vous avez achetée."

4- Obtenir un certificat de non gage. Ce certificat indique s'il y a un empêchement au transfert administratif de la voiture. "Par exemple, si le véhicule a été accidenté et considéré comme non réparable, ou si le propriétaire n'a pas payé les amendes, le véhicule ne peut pas être cédé." Ce certificat est disponible sur internet.

5- Vérifier le suivi du véhicule auprès du constructeur. "Avec le numéro d'immatriculation, le constructeur peut vous donner l'historique des accidents et réparations. Il ne faut pas hésiter à le demander."

Beaucoup de précautions pour rien?

La prudence est de mise quand on investit dans un véhicule d'occasion, pour éviter les ennuis. "Souvent, on vient nous voir pour des réparations à 2000 ou 3000 euros sur un véhicule acheté d'occasion en direct, à un particulier. Pour récupérer quelque chose du vendeur, il faut encore prouver que le vice était caché... les procédures sont compliquées et longues." explique William Perthuis.

Il l'avoue simplement, l'idéal reste d'acheter son véhicule d'occasion chez un professionnel. "chaque véhicule vendu d'occasion passe par un contrôle complet. Toute pièce ayant une usure supérieure à 50% est changée" explique-t-il. Aubert Automobile va plus loin, "le véhicule est garanti chez nous pendant 6 mois, alors que la garantie légale est de 3 mois."

