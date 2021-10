Cherbourg. Cherbourg : il cachait de la drogue dans son sac banane

Vendredi 28 juin 2019, vers 8h30, la police de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) contrôle le conducteur d'un deux-roues, âgé de 19 ans, rue Aristide Briand sur la commune déléguée de Tourlaville. Motif : le véhicule a des pneus lisses.

De multiples infractions

Après vérification, il s'avère que l'engin n'est pas assuré et possède une fausse plaque d'immatriculation. À cela s'ajoute un défaut de rétroviseur. Le conducteur n'est pas capable de fournir la carte grise ni son brevet de sécurité routière nécessaire pour piloter le deux-roues. Il ne porte pas non plus de gants.

En outre, au cours du contrôle les agents de police remarquent un sachet transparent qui dépasse du sac banane de l'individu. À l'intérieur, un morceau de résine de cannabis.

L'homme a été placé en garde à vue pour être entendu. Il en est ressorti muni d'une convocation prochaine devant le délégué du procureur.

A LIRE AUSSI.

Manche : propriétaires de vélos et de cyclomoteurs, attention aux vols !

Un demandeur d'asile somalien auteur de l'attaque à Edmonton, "attentat terroriste" dit Trudeau

Caen : ils rouent de coups des policiers

Maroc: accélération de l'enquête après la mort d'un vendeur de poissons

Maroc: accélération de l'enquête après la mort d'un vendeur de poissons